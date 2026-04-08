Экономист рассказал, стоит ли давать детям карманные деньги

Родители должны приучать детей к деньгам с малых лет, давать карманные деньги и поощрять за накопления. Такое мнение выразил в разговоре с «Газетой.Ru» профессор экономического факультета НИУ ВШЭ Николай Берзон.

«Безусловно, карманные деньги у ребенка быть должны. Детей надо приучать с малых лет [к финансовой грамотности] — они берутся не из трубочки у мамы или у папы. Должен быть определенный лимит денег на неделю. Я условно цифру называю. Скажем, 5 тысяч — на них неделю ты живешь: сам себе покупаешь какие-нибудь завтраки, мороженое и так далее. И, конечно, родители только должны очень мягко, но все равно контролировать, куда эти деньги деваются. И ребенка надо даже поощрять, что если те деньги, которые ему родители дают на неделю, он какую-то часть будет откладывать и накапливать на что-нибудь. Это надо только поощрять», — подчеркнул эксперт.

Деньги следует перечислять на банковскую карту, посоветовал экономист.

«Родители могут открыть отдельную карточку для ребенка. Он будет понимать, что есть ПИН-код, который никому сообщать не надо. Эта карточка не должна быть привязана к родительским деньгам, к каким-то семейным вкладам. Это деньги именно ему — лучше через карту родители могут спокойно его контролировать, они будут видеть, куда эти деньги пошли», — заключил он.

Ранее психолог объяснила, почему дети повторяют финансовые ошибки родителей.

 
