Армия

Венгрия намерена закупить американские РСЗО HIMARS

Венгрия планирует закупить американские HIMARS на сумму $700 млн
Будапешт намерен закупить реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства на сумму $700 миллионов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на офис вице-президента США Джей Ди Вэнса.

»Венгрия объявила о планах закупить американские HIMARS на сумму $700 миллионов и интегрировать их в свое оборонное планирование, что усилит способность страны сдерживать агрессию», — сказано в заявлении.

Кроме того, в офисе отметили, что сделка поддержит рабочие места в американской промышленности и укрепит коллективную оборону НАТО на восточном фланге.

В ноябре венгерский министр обороны Криштоф Салай-Бобровницки сообщил, что Венгрия планирует закупить у США HIMARS и другие виды вооружений.

Глава оборонного ведомства отметил, что закупка РСЗО будет проходить в соответствии с планом развития вооруженных сил страны на ближайшие 10 лет. По его словам, HIMARS позволит расширить стратегические возможности Венгрии. Всего в рамках сделки США передадут Будапешту от 20 до 24 систем, отметил Салай-Бобровницки.

