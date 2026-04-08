США продолжают переброску военных на Ближний Восток

США продолжают переброску тысяч морских пехотинцев на Ближний Восток на фоне перемирия между Вашингтоном и Тегераном. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников.

«На Ближнем Востоке находятся более 50 тысяч американских военнослужащих, и США продолжают наращивать их численность», — говорится в материале.

По данным источников, переброска тысяч морских пехотинцев из Сан-Диего в регион пока продолжается.

США и Иран договорились о двухнедельном прекращении огня. Цены на нефть отреагировали на эту новость резким падением — котировки в моменте снижались более чем на 16%. Экономисты, опрошенные «Газетой.Ru», ожидают, что стоимость нефти продолжит уменьшаться, и в ближайшие два месяца цена барреля Brent опустится до $70-75. Для России перемирие несет как позитивные, так и негативные последствия, подчеркнули эксперты. Какие именно — в материале «Газеты.Ru».

