Бывший российский сенатор может лишиться имущества

Генеральная прокуратура Российской Федерации подала иск в Октябрьский районный суд Краснодара с требованием изъять в доход государства движимое и недвижимое имущество бывшего сенатора и экс-губернатора Ростовской области Владимира Чуба. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на картотеку суда.

В ней говорится, что у экс-политика хотят обратить имущество в доход государства на основании Федерального закона России «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».

Всего ответчиками по иску надзорного ведомства проходят 12 человек, в том числе бывший сенатор и бизнесмены.

В октябре 1991 года Чуб занял должность главы администрации Ростовской области. Он пробыл на этом посту до июня 2010 года. В 1990-е Чуб также был членом Совета Федерации.

До этого сообщалось, что суд Краснодара удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ и изъял в доход государства имущество вице-губернатора Краснодарского края Андрея Коробки, а также аффилированных лиц, чьи коррупционные активы были оценены в 10 млрд рублей.

Ранее суд обратил имущество экс-мэра Вологды в доход государства.