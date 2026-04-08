В конгрессе США рассказали, что Вашингтон должен объяснить Израилю

США должны «ясно дать понять» Израилю, что соглашение о прекращении огня в Иране не может действовать без остановки обстрелов Ливана. Об этом в соцсети X написал член Палаты представителей США Дон Байер.

«США должны немедленно ясно дать понять Израилю, что соглашение о прекращении огня не действует и не будет действовать без прекращения огня в Ливане. Американский народ хочет, чтобы война закончилась, и бомбардировки центра Бейрута — не путь к миру», — отметил он.

7 апреля президент США Дональд Трамп объявил о двухнедельном перемирии с Ираном. Он сообщил, что Тегеран согласился разблокировать Ормузский пролив и обеспечить безопасность судоходства.

При этом Трамп подчеркнул, что если переговоры провалятся, США снова будут решать свои задачи в Иране силой.

Затем Трамп заявил, что остановка ударов по Ливану не была включена в соглашение о прекращении огня в Иране из-за шиитского движения «Хезболла». Начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир также отметил, что Израиль продолжит атаковать объекты ливанской группировки «Хезболла», несмотря на прекращение огня в Иране.

Ранее СМИ сообщили о недовольстве Израиля соглашением США и Ирана.