Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
 (обновлено  )
Политика

В конгрессе США рассказали, что Вашингтон должен объяснить Израилю

Конгрессмен Байер: США должны призвать Израиль прекратить огнь в Ливане
Kevin Lamarque/Reuters

США должны «ясно дать понять» Израилю, что соглашение о прекращении огня в Иране не может действовать без остановки обстрелов Ливана. Об этом в соцсети X написал член Палаты представителей США Дон Байер.

«США должны немедленно ясно дать понять Израилю, что соглашение о прекращении огня не действует и не будет действовать без прекращения огня в Ливане. Американский народ хочет, чтобы война закончилась, и бомбардировки центра Бейрута — не путь к миру», — отметил он.

7 апреля президент США Дональд Трамп объявил о двухнедельном перемирии с Ираном. Он сообщил, что Тегеран согласился разблокировать Ормузский пролив и обеспечить безопасность судоходства.

При этом Трамп подчеркнул, что если переговоры провалятся, США снова будут решать свои задачи в Иране силой.

Затем Трамп заявил, что остановка ударов по Ливану не была включена в соглашение о прекращении огня в Иране из-за шиитского движения «Хезболла». Начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир также отметил, что Израиль продолжит атаковать объекты ливанской группировки «Хезболла», несмотря на прекращение огня в Иране.

Ранее СМИ сообщили о недовольстве Израиля соглашением США и Ирана.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
