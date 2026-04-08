В России ускорилась инфляция

В России инфляция с 31 марта по 6 апреля составила 0,19% после 0,17% с 24 по 30 марта. Об этом сообщает Росстат.

Согласно данным службы, инфляция в РФ с 17 по 23 марта достигла 0,19%, 0,08% с 11 по 16 марта (из-за праздника расчет за шесть дней), 0,11% с 3 по 10 марта (за восемь дней), 0,08% с 25 февраля по 2 марта (за шесть дней). Из них следует, годовая инфляция в стране на 6 апреля составила 5,95% после 5,86% на 30 марта (и 5,91% на конец февраля).

26 марта председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что инфляция в России должна и будет снижаться. Она подчеркнула, что мириться с высокой инфляцией нельзя.

23 марта президент России Владимир Путин заявил, что инфляция в стране закрепилась на уровне ниже 6% в годовом выражении.

20 марта кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин спрогнозировал, что средняя зарплата в России в декабре 2026 года может составить 150–157 тыс. рублей, что на 7–12% выше уровня декабря 2025 года. Он отметил, что в целом за 2025 год средняя зарплата в стране выросла на 12,68% — с 89 069 до 100 360 рублей. По оценке Балынина, темпы роста оплаты труда более чем в два раза превысили инфляцию, которая по итогам года составила 5,59%.

Ранее Мишустин заявил, что инфляционное давление в мире вырастет из-за событий на Ближнем Востоке.