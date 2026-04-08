В России ускорилась инфляция

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Бизнес

В России годовая инфляция ускорилась до 5,95%
Shutterstock

В России инфляция с 31 марта по 6 апреля составила 0,19% после 0,17% с 24 по 30 марта. Об этом сообщает Росстат.

Согласно данным службы, инфляция в РФ с 17 по 23 марта достигла 0,19%, 0,08% с 11 по 16 марта (из-за праздника расчет за шесть дней), 0,11% с 3 по 10 марта (за восемь дней), 0,08% с 25 февраля по 2 марта (за шесть дней). Из них следует, годовая инфляция в стране на 6 апреля составила 5,95% после 5,86% на 30 марта (и 5,91% на конец февраля).

26 марта председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что инфляция в России должна и будет снижаться. Она подчеркнула, что мириться с высокой инфляцией нельзя.

23 марта президент России Владимир Путин заявил, что инфляция в стране закрепилась на уровне ниже 6% в годовом выражении.

20 марта кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин спрогнозировал, что средняя зарплата в России в декабре 2026 года может составить 150–157 тыс. рублей, что на 7–12% выше уровня декабря 2025 года. Он отметил, что в целом за 2025 год средняя зарплата в стране выросла на 12,68% — с 89 069 до 100 360 рублей. По оценке Балынина, темпы роста оплаты труда более чем в два раза превысили инфляцию, которая по итогам года составила 5,59%.

Ранее Мишустин заявил, что инфляционное давление в мире вырастет из-за событий на Ближнем Востоке.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!