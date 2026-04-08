Сафонов попал в стартовый состав «ПСЖ» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов

Сафонов выйдет в стартовом составе «ПСЖ» в матче с «Ливерпулем» в 1/4 финала ЛЧ
Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов попал в стартовый состав первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем».

Игра пройдет на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и начнется в 22:00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Сафонов выходит в стартовом составе парижан в 14-м матче подряд. Последний раз россиянин не попал в основу 28 января в игре с «Ньюкаслом» (1:1).

Российский вратарь перешел в парижский клуб из «Краснодара» летом 2024 года. В текущем сезоне он провел 17 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах и семь раз сыграл «на ноль». По ходу сезона Сафонов выиграл конкуренцию у француза Луки Шевалье, которого покупали на замену Джанлуиджи Доннарумме. Действующий контракт российского вратаря с парижской командой рассчитан до лета 2029 года.

«ПСЖ» лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 63 очка. У ближайшего преследователя — «Ланса» — 59 баллов. В следующем матче Лиги 1 «ПСЖ» 19 апреля сыграет с «Лионом». Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «ПСЖ» состоится 14 апреля на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле.

Ранее во Франции дали характеристику Сафонову.

 
Угрозы Трампа за помощь Ирану и «Разговоры о важном» в детсадах. Главное за 8 апреля
