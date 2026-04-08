Иран отреагировал на израильские удары по Ливану

Нападение Израиля на Ливан является нарушением достигнутого США и Ираном перемирия. Об этом заявил официальный представитель министерства иностранных дел исламской республики Исмаил Багаи, передает РИА Новости.

«Остановка войны на ливанском фронте была одним из элементов договоренности о прекращении огня между Ираном и США, сегодняшние преступления сионистского режима против Ливана считаются его нарушением», — сказал он.

До этого сообщалось, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла самую масштабную серию ударов по объектам проиранского шиитского движения «Хезболла» в Ливане с начала нынешней эскалации.

В конце марта премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил вооруженным силам увеличить размеры действующей буферной зоны безопасности на южной границе Ливана, заверив, что это приведет к значительным изменениям в обеспечении безопасности в данном районе. Он отметил, что это решение направлено на укрепление позиций Израиля в сфере безопасности вдоль северной границы на фоне продолжающейся напряженности.

Ранее в Евросоюзе призвали Израиль остановить операцию в Ливане.