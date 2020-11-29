В Калуге от осложнений коронавируса умер настоятель храма Жен-Мироносиц

Скончался настоятель храма Жен-Мироносиц в Калуге архимандрит Донат. Об этом сообщает Калужская митрополия.

Священнослужитель ушел из жизни в возрасте 72 лет.

«29 ноября 2020 года стало известно о кончине настоятеля храма Жен-Мироносиц г. Калуга — архимандрита Доната (Петенкова)», — сказано в сообщении.

В Telegram-канале рабочей группы по коронавирусу при патриархе уточнили, что он умер от осложнений, вызванных COVID-19.

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