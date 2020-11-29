В Минске началась акция протеста
Катерина Медведева
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Во дворах и районах Минска начали собираться в колонны участники акции протеста. Об этом сообщает «Интерфакс».
Колонна из 200 человек прошла по улице Карла Либкнехта в микрорайоне Грушевка. Также небольшие колонны были замечены в микрорайонах Малиновка, Брилевичи, Уручье, Лошица, Юго-Запад. Кроме того, протестующие вышли на улицы Романовская слобода, Пушкинская и Филимонова.
Ранее сообщалось, что в центр Минска стягивается спецтехника.
Днем 29 ноября в столице Белоруссии проходит протестная акция «Марш соседей». Митингующие собираются в своих дворах, после чего выдвигаются к районным точкам сбора, чтобы пройти в общей колонне.
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