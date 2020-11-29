В Подмосковье не будут приостанавливать плановую медпомощь

Глава Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе не будут приостанавливать плановую медицинскую помощь.

Он напомнил, что весной в регионе было приостановлено оказание плановой медпомощи.



«У нас не было коек — и мы все приостановили: сердце, онкологию. Это плохо», — сказал губернатор в эфире телеканала «Россия 1».

Воробьев добавил, что в Подмосковье были открыты 19 тысяч коек для пациентов с коронавирусом для того, чтобы не останавливать плановую помощь.

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