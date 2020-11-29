Большинство россиян считают, что только женщины должны уходить в декрет

Сидеть с ребенком после рождения должна исключительно женщина, считает большая часть россиян. Об этом говорится в исследовании сервиса Работа.ру, передает РИА «Новости».

«Более половины жителей России (52%) уверены, что в декретный отпуск с работы обязаны уходить только женщины. Треть респондентов уверены, что этот вопрос в семье должен обсуждаться, и родители должны сами договариваться, кто из них на время приостановит работу», — говорится в сообщении.

В опросе приняли участие более 3 тыс. человек.

Отмечается, что обязанность ухода в декретный отпуск мужчин охотнее отметили сами мужчины — 3% против 1% согласных с утверждением женщин. При этом женщины положительно оценили декрет отцов — 54% против 49% со стороны мужчин. В целом по России 53% респондентов отметили, что положительно относятся к декретному отпуску для мужчин.

14% участников исследования указали, что декретный отпуск на работе должен брать тот, кто меньше зарабатывает.

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