В Москве в воскресенье ожидается до +3°С

В Москве в воскресенье, 29 ноября, ожидается до +3°С. В столице будет облачно, местами пройдут небольшие осадки. Также местами будет гололедица, свидетельствуют данные Гидрометцентра.

Согласно прогнозам синоптиков, воздух днем прогреется до +1...+3°С. Ожидается юго-восточный ветер со скоростью 7-12 м/c.

Вечером и ночью столбики термометров будут показывать 0...+2°С. Ветер подует восточный, юго-восточный, 5-10 м/c.

Атмосферное давление днем и ночью составит 757 мм рт. ст.

Более подробный прогноз можно узнать на странице погоды.