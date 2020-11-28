Песков и Навка поздравили россиян с наступающим Новым годом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и его супруга Татьяна Навка поздравили россиян с наступающим Новым годом, пишет РИА «Новости».

Они пожелали гражданам счастья, здоровья и удовольствия.

«Будьте счастливы в новом году, будьте здоровы в новом году, никогда больше не встречайтесь в жизни с 2020 годом... чтобы все у вас было хорошо, и все вам доставляло удовольствие, чтобы у вас все получалось. С наступающим Новым годом!» — сказал Песков.

«Счастлива поздравить вас с наступающим новым годом. Желаю всем здоровья, конечно, в первую очередь, и очень сильно хочу, чтобы праздник пришел в каждую семью, чтобы никакие невзгоды не огорчали нас в следующем году», — присоединилась к поздравлениям Навка.

В то же время пресс-секретарь напомнил, что до Нового года еще месяц, поэтому «пока надо работать».

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