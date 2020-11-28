В Париже на акциях протеста пострадали почти 40 правоохранителей

Как минимум 37 французских силовиков пострадали в ходе протестов 28 ноября против закона «О глобальной безопасности» в республике. Об этом заявил глава МВД страны Жеральд Дарманен, передает ТАСС.

«37 полицейских и жандармов пострадали в ходе демонстраций. Я вновь осуждаю насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов», — сообщил министр.

Акции протеста начались в 14.00 (16.00 мск) в Париже на площади Республики. Через некоторое время часть протестующих начали устраивать погромы, поджигать автомобили и нападать на силовиков.

Новый закон «О глобальной безопасности» во Франции запрещает вести фото и видеосъемку правоохранителей при исполнении. Это грозит уголовным делом и крупным штрафом в 45 тысяч евро.

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