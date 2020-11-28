Сестре обвиняемого в убийстве из-за ссоры в чате избрали меру пресечения

Сестре Арсена Мелконяна, обвиняемого в убийстве жителя Волгограда из-за конфликта в родительском чате, избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий на два месяца по обвинению в подстрекательстве. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на руководителя объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерину Вальковскую.

Согласно информации следствия, волгоградец Роман Гребенюк, предположительно, высказал оскорбительные слова в адрес одной из участниц родительского чата, та попросила своего брата Арсена Мелконяна заступиться за нее. На следующий день мужчина подстерег «обидчика» у банка в Центральном районе Волгограда и сильно избил. Гребенюк впал в кому и умер 1 ноября. Мелконяна задержали и отправили в СИЗО.

Следственный комитет также возбудил уголовные дела в отношении сестры обвиняемого и ее мужа, который был у банка вместе с Мелконяном, но в драке не участвовал. Его подозревают в покушении на причинение тяжкого вреда здоровью, женщину — в подстрекательстве. Обоих задержали 27 ноября.

Женщине запрещено пользоваться телефоном и интернетом, общаться с фигурантами уголовного дела и выходить из дома с десяти вечера до десяти утра. Отмечается, что суд в ближайшее время рассмотрит ходатайство следователей об аресте ее мужа.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Боится расправы: в Волгограде пропала сестра убийцы из чата

— В Волгограде умер избитый из-за ссоры в родительском чате мужчина

— Участница конфликта в чате в Волгограде извинилась перед семьей погибшего