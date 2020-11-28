Три человека погибли при пожаре в жилом доме во Владимирской области
Анна Светлова
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Три человека погибли в результате пожара в многоквартирном доме в деревне Кутуково Суздальского района Владимирской области. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.
Отмечается, что о пожаре стало известно в 1.15 мск в субботу, 28 ноября. Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили тела мужчин 1969, 1952 и 1977 годов рождения. Еще двух человек удалось спасти.
По предварительной информации, причиной пожара стало неправильное обращение с огнем. Пожарные ликвидировали огонь на площади 10 кв. м.
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