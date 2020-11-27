В России предложили внести изменения в закон об иноагентах

Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что правительство предлагает внести ряд изменений в закон об иноагентах. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, срок лишения свободы может быть изменен до пяти лет для физлиц-иноагентов в качестве наказания за сбор данных о нацбезопасности.

Кроме того, при внесении изменений в УК России физлица, которые занимаются нарушающей закон политдеятельностью, могут быть приговорены к лишению свободы сроком до 2,5 года.

Климов подчеркнул, что соответствующий документ был направлен в Верховный суд для отзыва.

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