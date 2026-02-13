Размер шрифта
Кеннеди-младший сделал откровенное признание о кокаине и унитазах

Кеннеди-младший заявил, что «нюхал кокаин с сидений унитазов»
xhoo-me.com/MediaPunchx/Global Look Press

Министр здравоохранения США Роберт Кеннеди — младший заявил, что не боится болезни Альцгеймера, так как он «нюхал кокаин с сидений унитазов». Об этом он заявил в подкасте американского комика Тео Вона.

В беседе с ведущим Кеннеди-младший отметил, что не боится никаких микробов, так как раньше «нюхал кокаин с сидений унитазов».

В январе пресс-секретарь президента США Кэролайн Левитт оценила физическую форму 79-летнего главы Белого дома Дональда Трампа. Она согласилась с мнением министра здравоохранения США Роберта Ф. Кеннеди — младшего, что американский лидер имеет «божественную форму», несмотря на его любовь к фастфуду, сладкому и диетической коле.

14 января министр здравоохранения США Роберт Кеннеди — младший удивился тому, что глава государства до сих пор жив, ведь он плохо питается. По его словам, Трамп ест очень вредную еду, а именно McDonald's, конфеты и диетическую колу. Кеннеди также рассказал, что во время путешествий с лидером Соединенных Штатов складывается впечатление, что он питается «вредностями» на ежедневной основе.

Ранее Google запретил спрашивать у своего ИИ-поиска про деменцию Трампа.
 
