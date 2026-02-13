Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Бизнес

Посол рассказал о выгоде для Индии в вопросе покупки нефти из России

Посол Алипов: Индии выгодно покупать нефть у России
Shutterstock

Индии выгодно покупать нефть у России, она сможет скорректировать формат взаимодействия с учетом конъюнктуры. Об этом РИА Новости заявил российский посол в Нью-Дели Денис Алипов.

По его словам, для местной нефтеперерабатывающей промышленности выгода очевидна, учитывая существенные скидки на российскую нефть.

«Исходим из того, что Россия сохранит за собой статус одного из основных поставщиков энергоносителей, а предприниматели смогут скорректировать сложившийся формат взаимодействия с учетом текущей конъюнктуры», — добавил дипломат.

До этого Reuters писал, что индийские нефтеперерабатывающие заводы избегают закупок российской нефти. В публикации отмечается, что индийские компании планируют и в дальнейшем избегать сделок с российской нефтью. По словам источников агентства, данный шаг должен помочь Нью-Дели заключить торговые соглашения с Вашингтоном.

Также министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что не получал информации о том, что Индия прекратит покупать нефть у России.

Ранее в Совфеде оценили перспективы отношений с Индией из-за отказа от российской нефти.
 
Теперь вы знаете
Чудачества и уход в себя. Как распознать шизофрению на ранней стадии у себя и близких
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!