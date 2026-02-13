Посол рассказал о выгоде для Индии в вопросе покупки нефти из России

Индии выгодно покупать нефть у России, она сможет скорректировать формат взаимодействия с учетом конъюнктуры. Об этом РИА Новости заявил российский посол в Нью-Дели Денис Алипов.

По его словам, для местной нефтеперерабатывающей промышленности выгода очевидна, учитывая существенные скидки на российскую нефть.

«Исходим из того, что Россия сохранит за собой статус одного из основных поставщиков энергоносителей, а предприниматели смогут скорректировать сложившийся формат взаимодействия с учетом текущей конъюнктуры», — добавил дипломат.

До этого Reuters писал, что индийские нефтеперерабатывающие заводы избегают закупок российской нефти. В публикации отмечается, что индийские компании планируют и в дальнейшем избегать сделок с российской нефтью. По словам источников агентства, данный шаг должен помочь Нью-Дели заключить торговые соглашения с Вашингтоном.

Также министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что не получал информации о том, что Индия прекратит покупать нефть у России.

Ранее в Совфеде оценили перспективы отношений с Индией из-за отказа от российской нефти.