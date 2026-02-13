Россиян предупредили, какие продукты опасно хранить вместе

Эксперт Кузнецова: мясо, рыбу и яйца нельзя хранить рядом с другими продуктами

Неправильное совместное хранение продуктов — частая причина их преждевременной порчи и серьезный фактор риска пищевых отравлений из-за перекрестного загрязнения. Основные ошибки связаны с игнорированием трех ключевых принципов: разделения по температуре, газообмену и запахам. Об этом «Газете.Ru» рассказала старший преподаватель кафедры пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ Ксения Кузнецова.

Эксперт перечислила критически опасные сочетания.

«Сырое мясо/птица/рыба и готовые к употреблению продукты. Это главное и самое часто встречающееся нарушение санитарных норм. Патогены (Salmonella, Campylobacter, E. coli) с поверхности сырого продукта через капли сока или контакт могут попасть на продукты, которые уже готовы и больше не будут термически обработаны. Рекомендую хранить сырое мясо и рыбу исключительно на нижней полке холодильника в закрытой таре или контейнере. А также яйца и продукты без последующей тепловой обработки. Скорлупа — потенциальный носитель микрофлоры. Не храните яйца рядом с маслом, сыром, готовыми десертами или напитками», — предупредила эксперт.

Сочетания, ведущие к ускоренной порче (этилен-выделяющие и этилен-чувствительные продукты):

— активные выделители газа этилена (ускоряют созревание и старение): яблоки, бананы, авокадо, помидоры, дыня;

— чувствительные к этилену (быстро вянут, гниют, прорастают): листовая зелень, огурцы, морковь, брокколи, ягоды, картофель, лук.

«Храните эти группы раздельно, особенно при комнатной температуре», — заявила Кузнецова.

Не стоит хранить вместе продукты с сильными запахами и продукты, легко их впитывающие.

«Это копченая рыба/мясо, лук, чеснок, цитрусовые. Сюда же относятся впитывающие продукты: сливочное масло, молоко, сыр, творог, чай, яйца (через поры скорлупы). Используйте герметичную тару для хранения обеих групп», — посоветовала Кузнецова.

Также, по словам эксперта, крупы, мука, макароны, сахар, сухофрукты быстро отсыревают, плесневеют и привлекают вредителей, если хранятся рядом со свежими овощами, фруктами или открытыми емкостями с жидкостью. Сухое храните отдельно и герметично.

«Базовое правило: соблюдайте зонирование в холодильнике и кладовой. Это простое и бесплатное действие — самый эффективный способ сохранить безопасность, качество и продлить срок годности ваших продуктов», — резюмировала она.

