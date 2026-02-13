Три человека пострадали при атаке беспилотников на Волгоградскую область

При атаке БПЛА на Волгоградскую область пострадали три человека, включая ребенка

Три человека, включая ребенка, пострадали в результате атаки беспилотников на Волгоградскую область. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров, его слова приводит администрация Волгоградской области в Telegram-канале.

«Значительно пострадал жилой дом многодетной семьи в хуторе Ямы Среднеахтубинского района, госпитализирован мальчик 12 лет. В Красноармейском районе также госпитализированы подросток 18 лет и женщина», — написал он, подчеркнув, что угрозы жизни пострадавших нет.

Бочаров также сообщил, что в Волгограде БПЛА упал рядом с жилыми домами на бульваре 30-летия Победы д. 56, улице 8-й Воздушной Армии, 9а и проспекте им. Героев Сталинграда, д. 40. В результате детонации были повреждены автомобили и выбиты стекла в квартирах.

Помимо этого, обломки дронов упали на территории нескольких промышленных предприятий Волгограда и области, добавил губернатор.

До этого SHOT сообщил, что дрон упал на парковку рядом с девятиэтажным домом в одном из районов Волгограда.

Ранее нефтезавод загорелся в Ухте после атаки дронов.