Названы самые популярные вариации шаурмы у россиян

13 февраля — День шаурмы. Шаурма традиционно остается одним из самых популярных блюд фастфуда у россиян, уступая только пицце. Это показало исследование медиаплатформы Food.ru, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

С 2021 года пользователи искали рецепты шаурмы 177 тысяч раз. Чаще ищут только пиццу (660 тысяч запросов), тогда как роллы (170 тысяч) и бургеры (119 тысяч) заметно уступают по уровню интереса.

В 2025 году шаурма заняла третье место по популярности у пользователей. При этом разрыв между ней и роллами был небольшой: роллы искали не намного чаще (71 тысячу раз). Рецепты пиццы по-прежнему оставались в топе по поиску (263 тысячи), а бургеры на четвертой позиции (53 тысячи).

В названии популярного фастфуда прослеживаются различия в пользовательских привычках. Запрос «шаурма» на платформе вводят примерно в четыре раза чаще, чем «шаверма» (176 тысяч запросов против 40 тысяч).

Чаще всего россияне ищут рецепты шаурмы с курицей. Этот вариант остается самым популярным и сохраняет высокий интерес не только в пиковые периоды, но и в летние месяцы, когда спрос на фастфуд обычно снижается. По числу запросов эти материалы искали примерно в 17 раз чаще, чем рецепты без мяса, и более чем в 15 раз чаще, чем варианты с говядиной.

На втором месте по количеству запросов находится шаурма с говядиной. Несмотря на более скромные показатели по сравнению с курицей, этот вариант опережает вегетарианские рецепты и сохраняет устойчивый интерес в течение года.

Вегетарианская шаурма занимает третью позицию по количеству запросов. В большинстве месяцев прошлого года спрос на такие рецепты оставался умеренным, но в марте был отчетливый рост — количество запросов увеличилось примерно вдвое относительно остальных месяцев года. В этот период интерес к шаурме без мяса временно сопоставим с интересом к вариантам с говядиной. Вероятно, такая динамика связана с началом Великого поста, когда пользователи чаще ищут растительные версии привычных блюд.

Вкус шаурмы во многом задает именно соус, поэтому пользователи часто ищут быстрые рецепты и отдельные варианты добавок. Кто-то заменяет майонез на греческий йогурт, чтобы сделать шаурму менее калорийной, а кто-то готовит классический соус для этого блюда — так называемый белый соус. Его делают на основе кисломолочного продукта с добавлением пряностей и специй, и именно он позволяет каждый раз получать новый вкус даже при одинаковом наборе ингредиентов.

Интерес к шаурме с курицей ожидаемо был сосредоточен в крупнейших городах страны. Чаще всего такие рецепты ищут в Москве, затем следуют Санкт-Петербург, Екатеринбург, Нижний Новгород и Новосибирск. Во всех этих городах пользователи в первую очередь выбирают понятные и универсальные варианты — домашнюю шаурму с курицей, ПП-версии с филе и овощами.

При этом Москва оказалась единственным городом из этого списка, где заметный интерес вызвали рецепты под названием «шаверма». Традиционно блюдо так называют жители Санкт-Петербурга. В столице этот рецепт вошел в топ-4 самых просматриваемых, выделившись на фоне других регионов.

С другими вариантами мясных начинок география вкусов выглядит иначе.

Рецепты шаурмы с говядиной смотрят нечасто, и основной интерес к ним сосредоточен в Москве и Санкт-Петербурге. Среди самых популярных вариантов выделяются рецепты этого блюда с говяжьей печенью и мраморной говядиной, которые заметно опережают другие разновидности по просмотрам. В других регионах такие рецепты ищут реже. Вегетарианская шаурма, наоборот, показывает более равномерное распределение: помимо Москвы и Петербурга, такие рецепты активно смотрят в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Новосибирске.

