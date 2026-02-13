В Одесской области наблюдаются перебои со светом на фоне сообщений о взрывах

В Одесской области наблюдаются перебои со светом, водой и отоплением

Одесская область на юге Украины частично обесточена, также фиксируются перебои с водо- и теплоснабжением. Об этом заявил глава администрации Одесской области Олег Кипер в своем Telegram-канале.

«На территории Одесского района в результате атаки наблюдаются значительные перебои с электро-, тепло- и водоснабжением», — рассказал Кипер.

Заявление было сделано на фоне серии взрывов, произошедших в Одессе.

3 февраля сообщалось, что в Одессе местные жители перекрыли дорогу из-за отсутствия электричества. подобная акция ранее прошла в городе Кривой Рог. Тогда местные жители рассказывали, что живут в доме, которому за 48 часов свет дали однажды – на семь минут.

До этого Вооруженные силы России нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и используемым в их интересах объектам энергетики. Удары также наносились по местам хранения и сборки беспилотников дальнего действия. В Минобороны РФ сообщили, что цели атаки были достигнуты.

Ранее жители городов Украины вышли на протесты из-за отсутствия электричества.