Наука

Психолог посоветовала перейти на механические будильники для борьбы со стрессом

Психолог Шпагина: отказ от будильника на смартфоне положительно влияет на психику
Отказ от будильника на смартфоне в пользу механического оказывает позитивное влияние на психику и помогает справляться со стрессом, рассказала «Газете.Ru» кандидат психологических наук, доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРЭА Елена Шпагина.

«С точки зрения психологии утренний ритуал — это критически важный период для формирования настроения, уровня тревожности и фокуса внимания. Когда первым действием после пробуждения становится погружение в цифровой поток — будь то соцсети, почта или рабочие чаты — мозг немедленно переключается в режим реактивного, пассивного потребления и многозадачности. Это создает фоновый стресс, ощущение, что день начинается не с ваших приоритетов, а с чужих запросов и информационного шума», — объяснила специалист.

Во-первых, по словам психолога, переход на механический будильник создает физический и ритуальный барьер между состоянием сна и цифровым миром. Физическое устройство укрепляет намерение сохранить «цифровую паузу».

«Во-вторых, это снижает искушение и упрощает сопротивление. Убрав источник соблазна из непосредственной досягаемости, мы экономим ограниченный ресурс самоконтроля. В-третьих, формируется более здоровый утренний ритуал: момент тишины, чашка кофе, планирование дня или легкая зарядка вместо фрагментированного внимания. Это укрепляет чувство личной агентности — убежденности в том, что вы управляете своей жизнью, а не внешние стимулы», — рассказала Шпагина.

Что касается других приемов цифрового детокса, она рекомендовала сфокусироваться не на тотальном отказе, а на создании структурных правил. Например, настроить «режим фокусировки» или «не беспокоить» на установленные периоды времени, или, например, активировать черно-белое отображение экрана, чтобы сделать контент менее привлекательным.

Ранее врач ответил на воспрос, сколько времени детям можно проводить в телефоне.
 
