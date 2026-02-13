Компания из Саудовской Аравии намерена купить активы «Лукойла»

Компания из Саудовской Аравии Midad Energy подписала соглашение о приобретении активов «Лукойла», но сделка зависит от одобрения Минфина США. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

Этот шаг, отмечает агентство, говорит о продолжающихся усилиях российского энергетического гиганта по разгрузке зарубежных активов, сдерживаемых западными санкциями, и подчеркивает растущий интерес Ближнего Востока к приобретению мировых нефтяных и нефтеперерабатывающих активов со скидкой, несмотря на то, что сделки по-прежнему подвергаются строгому контролю со стороны регулирующих органов и геополитическим рискам.

«Midad работает над обеспечением соблюдения необходимых нормативных требований. Это предложение рассматривается как шаг с высокими ставками, подкрепленный прочными политическими связями с Саудовской Аравией», — сказал источник агентства, знакомый с деталями сделки.

В январе сообщалось, что ПАО «Лукойл» заключило соглашение с американской инвестиционной компанией Carlyle о продаже своего дочернего общества LUKOIL International GmbH, которому принадлежат зарубежные активы группы.

Ранее США связали отмену санкций на российскую нефть с урегулированием по Украине.