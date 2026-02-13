Стало известно, почему была уничтожена оригинальная запись высадки на Луну

Блогер Тим Додд, снимающий видео об истории космонавтики, рассказал, почему были уничтожены оригинальные видеозаписи высадки на Луну. Об этом пишет издание Daily Mail.

По словам ютубера, при высадке американской миссии на Луну сигнал с «Апполона» делили на два потока — один был направлен в Центр управления полетами в Хьюстоне, второй записывался на магнитную пленку шириной около 30 см. При этом второй поток выводился на экран, его снимали на телевизионную камеру. Именно эта запись транслировалась на весь мир.

Додд отмечает, что в 1970-х и 1980-х годах NASA столкнулось с дефицитом магнитной пленки. Сотни тысяч кассет из архива агентства были перезаписаны, в том числе и оригинальные записи сигнала с «Апполона-11». Именно эта ситуация породила теории заговора, согласно которым NASA уничтожили оригинальные записи не просто так. Конспирологи полагают, что NASA скрывают необычные находки или факт того, что никакой высадки на Луну не было.

8 февраля американский предприниматель и основатель компании SpaceX Илон Маск заявил, что пришло время для масштабного возвращения на Луну.

Таким образом он прокомментировал публикацию другого пользователя соцсети. В ней отмечается, что от первого полета на самолете до высадки на Луну прошло 66 лет.

Ранее NASA отказалось от плана высадить на Луну первую женщину и первого темнокожего.