Названа отрасль со средней зарплатой более 300 тысяч рублей

Отраслью с зарплатой более 300 тысяч рублей стало перестрахование

Отраслью со средней зарплатой более 300 тыс. рублей в России стало перестрахование. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные статистики.

В материале говорится, что в конце осени среднемесячные доходы в этой сфере составили 309,1 тыс. рублей.

Помимо сферы перестрахования, более 300 тыс. рублей (333,4 тыс. руб.) в месяц получают сотрудники холдингов во всех отраслях экономики РФ.

Средняя номинальная начисленная заработная плата в России за январь — ноябрь прошлого года составила 96 772 руб. За декабрь и последующие месяцы данные пока еще отсутствуют.

Накануне РИА Новости сообщило, что в двух российских регионах — Магаданской области и Чукотском автономном округе — средняя заработная плата по итогам ноября 2025 года превысила 200 тыс. рублей в месяц. Агентство отметило, что еще в ноябре 2024 года в России не было ни одного субъекта с такой средней зарплатой.

Ранее россиянин поджег дом бывшего начальника из-за размера зарплаты.