США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российских энергоресурсов

Рубио: США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от энергоресурсов из России
Kevin Mohatt/Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон намерен провести переговоры с Венгрией и Словакией по вопросу их отказа от российских энергоресурсов. Об этом он сообщил журналистам по пути в Мюнхен. Запись его общения с журналистами опубликована на портале C-Span.

«Мы поговорим с ними о том, что должно произойти. Я не собираюсь вдаваться в подробности того, что мы собираемся сказать на этих встречах», — добавил он.

С 13 по 15 февраля Рубио примет участие в 62-й Мюнхенской конференции по безопасности в Германии. После этого, 15 и 16 февраля, он посетит Словакию и Венгрию.

Накануне издание Financial Times сообщило, что политики, которые примут участие в Мюнхенской конференции по безопасности, успокоились, узнав, что в этом году в мероприятии не будут принимать участие президент США Дональд Трамп и американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

Ранее Фицо заявил о подготовке иска против запрета на газ из России.
 
