«Хогвартс-экспресс» могут снять с маршрута из-за финансовых проблем

Туристический паровоз «Якобитский экспресс», который использовался в фильмах о Гарри Поттере в роли «Хогвартс-экспресса», находится под угрозой снятия с маршрута из-за финансовых проблем. Об этом сообщил британский таблоид The Sun.

Локомотив, которым ежегодно пользуются около 70 тыс. пассажиров, отправляется из Форт-Уильяма, проходит через виадук Гленфиннан и прибывает в портовый город Маллайг. Он оказался в сложной ситуации из-за затянувшегося спора о правилах безопасности и связанных с этим финансовых трудностей.

Компания West Coast Railways (WCR), которая продает билеты на маршрут, заявила, что «рассматривает все варианты» и еще не утвердила официальное расписание на этот год.

Коммерческий директор WCR Джеймс Шаттлворт заявил, что компания еще не приняла никаких решений. «Прошлый год был для нас не самым лучшим, и мы рассматриваем все варианты», — сказал он.

В конце 2023 года WCR через суд обязали установить центральные замки на двери вагонов. Владельцы паровоза сообщали, что внедрение новых мер может обойтись в 7 миллионов фунтов стерлингов ($9,5 млн).

Ранее в Великобритании выпустили монету с изображением Хогвартса.