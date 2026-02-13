Германии не хватает добровольцев для формирования бригады в Литве

Германии не хватает добровольцев для отправки бригады в Литву. Об этом сообщил немецкий журнал Spiegel со ссылкой на внутренний документ армии ФРГ.

Количество солдат, которые до сих пор добровольно вызвались служить на восточном фланге НАТО в течение двух лет, значительно отстает от ожиданий, говорится в материале. Из-за нехватки новобранцев пострадали 122-й танково-гренадерский батальон и 203-й танковый батальон, которые планировали сформировать в этом году и разместить в Литве в 2027 году.

В 203-й танковый батальон набрали только 197 человек из 414. В 122-й батальоне предусмотрено 640 должностей, но пока подал заявку только 181 военнослужащий.

Особенно мало добровольцев поступило из числа командного состава. Нижние чины составляют большую часть этих подразделений.

Цифры в настоящее время вызывают много беспокойства. Когда министр обороны Борис Писториус объявил о планах создания бригады в июне 2023 года, он заявил, что для этого будут задействованы исключительно добровольцы, напоминает издание.

Ранее экс-генсек НАТО призвал автозаводы Европы выпускать оружие вместо ненужных машин.