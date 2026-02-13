Парламент Аргентины проголосовал за снижение возраста уголовной ответственности

Палата депутатов (нижняя палата) парламента Аргентины одобрила законопроект, снижающий возраст уголовной ответственности с 16 до 14 лет. Запись трансляции заседания опубликована на YouTube-канале аргентинского парламента.

За законопроект проголосовали 149 депутатов, против высказались 100 законодателей. Предложение будет направлено на рассмотрение в сенат Аргентины.

В правительстве страны поприветствовали решение парламента. В кабмине подчеркнули, что законопроект может устранить перекос в устоявшихся нормах, а также закрепить базовый принцип для любого общества, где есть порядок.

В декабре председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что представители фракции предлагают снизить возраст уголовной ответственности до 12 лет для подростков, которые покушаются на жизнь или совершают преступления против половой неприкосновенности и при этом осознают свои действия.

Он отметил, что поводом для этой инициативы стал недавний случай в Екатеринбурге: там 13-летний подросток преследовал десятилетнюю девочку. Следственный комитет возбудил уголовное дело, однако мальчик может избежать наказания из-за возраста.

Ранее СК выступил за снижение возраста привлечения к уголовной ответственности за сбыт наркотиков.