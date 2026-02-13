В ГД рассказали, когда управляющие компании перейдут в Мах

Управляющие компании, ресурсоснабжающие организации и региональные операторы по обращению с ТКО обязаны со вторника, 17 февраля, размещать на платформе Мах информацию о режиме работы, контактные телефоны, электронную почту, данные диспетчерской и аварийно-диспетчерской службы. Об этом РИА Новости рассказал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

По его словам, с 17 февраля вступит в силу приказ министерства строительства России, который утверждает порядок информационного взаимодействия организаций ЖКХ с собственниками через государственную цифровую среду, включая мессенджер Мах.

Парламентарий уточнил, что кроме размещения информации должен быть обеспечен электронный обмен сообщениями с собственниками.

8 февраля Якубовский сообщил, что управляющие компании, товарищества собственников жилья (ТСЖ) и жилищные кооперативы с 1 сентября 2026 года должны будут обеспечить официальный канал связи с жильцами через мессенджер Max.

Якубовский отметил, что речь идет о дополнительном инструменте коммуникации. Все привычные формы взаимодействия — личные приемы, письменные обращения, телефонная связь и другие каналы — сохраняются.

Ранее в Госдуме заявили, что вступление в чат дома в Max не может быть «обязаловкой».