Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

В ГД рассказали, когда управляющие компании перейдут в Мах

Депутат Якубовский: управляющие компании перейдут в мессенджер Max с 17 февраля
Владимир Астапкович/РИА Новости

Управляющие компании, ресурсоснабжающие организации и региональные операторы по обращению с ТКО обязаны со вторника, 17 февраля, размещать на платформе Мах информацию о режиме работы, контактные телефоны, электронную почту, данные диспетчерской и аварийно-диспетчерской службы. Об этом РИА Новости рассказал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

По его словам, с 17 февраля вступит в силу приказ министерства строительства России, который утверждает порядок информационного взаимодействия организаций ЖКХ с собственниками через государственную цифровую среду, включая мессенджер Мах.

Парламентарий уточнил, что кроме размещения информации должен быть обеспечен электронный обмен сообщениями с собственниками.

8 февраля Якубовский сообщил, что управляющие компании, товарищества собственников жилья (ТСЖ) и жилищные кооперативы с 1 сентября 2026 года должны будут обеспечить официальный канал связи с жильцами через мессенджер Max.

Якубовский отметил, что речь идет о дополнительном инструменте коммуникации. Все привычные формы взаимодействия — личные приемы, письменные обращения, телефонная связь и другие каналы — сохраняются.

Ранее в Госдуме заявили, что вступление в чат дома в Max не может быть «обязаловкой».
 
Теперь вы знаете
Чудачества и уход в себя. Как распознать шизофрению на ранней стадии у себя и близких
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!