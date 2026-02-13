ВСУ сбросили бомбу с таймером на детскую площадку

Романиченко: ВСУ сбросили на детскую площадку в Васильевке снаряд с детонатором

Глава Васильевского муниципального округа Наталья Романиченко сообщила в своем Telegram-канале, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбросили на детскую площадку в городе Васильевка Запорожской области снаряд с таймером и детонатором.

По информации Романиченко, украинские военные сбросили снаряд 12 февраля около 05:00 часов.

«Находку взрывотехники ВС РФ обнаружили и обезвредили оперативно, пострадать никто из деток, к счастью, не успел. Но ведь детская площадка находится во дворе жилого многоквартирного дома. Жертвами взрыва могли стать даже случайные прохожие», — отметила она.

Романиченко добавил, что случай со снарядом стал вторым за месяц, когда «ВСУ покушаются именно на детские площадки».

Новость дополняется.