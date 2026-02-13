Размер шрифта
На Запорожской АЭС заявили о возможности подвести к станции ЛЭП с российской стороны

Директор ЗАЭС заявил о планах подвести к станции ЛЭП со стороны России
Константин Михальчевский/РИА Новости

К Запорожской АЭС (ЗАЭС) можно подвести линию электропередачи (ЛЭП) с российской стороны, такие планы есть. Об этом заявил директор ЗАЭС Юрий Черничук в интервью РИА Новости.

Черничук рассказал, что реализация этого плана может привести «к тем же проблемам, что и сейчас: работающие линии повреждают и отключают».

При этом он подчеркнул, что нужно изучить вопрос целесообразности возведения подобной линии электропередачи.

В данный момент станция обеспечивается электроэнергией по двум линиям — «Днепровская» и «Ферросплавная-1». При этом вторая была отключена из-за обстрелов.

До этого Reuters сообщил, что Запорожская АЭС стала «камнем преткновения» на переговорах России, США и Украины в Абу-Даби. По информации агентства, российская делегация выступила против варианта передачи станции под контроль США и настаивала на том, чтобы объект находился под контролем Москвы.

Кроме того, стороны не достигли прогресса по вопросу Донбасса. Однако украинские официальные лица выразили готовность рассмотреть «нестандартные решения».

Ранее на Запорожской АЭС заявили о напряженной ситуации из-за атак ВСУ.
 
