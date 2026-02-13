Врач рассказал, за сколько может переохладиться ребенок в незаведенной машине

Дети в силу анатомо-физиологических особенностей теряют тепло намного быстрее взрослых. Оставленный в непрогретой машине ребенок может быстро переохладиться, примерно за полчаса или час, рассказал «Газете.Ru» ассистент кафедры пропедевтики детских болезней Пироговского университета Заур Хатшуков.

Дети быстрее замерзают, потому что у них тоньше кожа, теплоотдача выше, в результате они не могут быстро адаптироваться к изменяющимся условиям окружающей среды. Причем дети не только быстро переохлаждаются, но и быстро перегреваются как раз из-за высокой теплоотдачи.

«Оставленный в неотапливаемой машине ребенок может быстро переохладиться. Но скорость развития гипотермии зависит от многих условий: температуры и влажности в салоне, от того, во что ребенок одет, сухая одежда или мокрая. Но все индивидуально и зависит от условий. Это может произойти и через полчаса, и через час. Важны температура, влажность, погодные условия. Например, в ветреную погоду охлаждение происходит быстрее», — заметил доктор.

Причем большинство бытовых термометров не показывает температуру ниже 34–35 градусов, а она может упасть и ниже. Поэтому не всегда можно сразу оценить тяжесть переохлаждения.

«Сначала организм пытается согреться: возникает дрожь (сократительный термогенез). Но чем тяжелее случай, тем больше ребенок из дрожащего переходит в вялое, апатичное состояние. Может нарушиться речь, ориентация в пространстве, иногда доходит до потери сознания и комы. Если ребенок переохладился, то нужно аккуратно перенести или отвести ребенка в теплое помещение, снять одежду, укутать в теплое одеяло и дать теплый сладкий напиток, например чай. Категорически нельзя растирать снегом, помещать в горячую ванну, тем более давать алкоголь. Согревание должно быть постепенным», — заключил доктор.

