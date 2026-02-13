Германия согласилась передать Украине ракеты для Patriot при одном условии

Германия поставит Украине пять ракет PAC-3 для систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot при условии, что другие страны передадут Киеву в совокупности 30 таких комплексов. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, запись его выступления опубликована на YouTube-канале Sky News.

«Мы все знаем, что речь идет о спасении жизней, и счет идет на дни, а не на недели или месяцы», — заявил Писториус.

По его словам, у так называемой «коалиции желающих» есть ряд анонсов, часть из которых пока не утверждена. Министр выразил уверенность, что союзникам удастся достичь цели «30 плюс 5».

Писториус также заявил, что Украине необходимо не менее $60 млрд для обеспечения самообороны.

Накануне во время пресс-конференции в Берлине глава Минобороны ФРГ заявил, что у Германии практически не осталось запасов вооружений и техники для передачи Украине.

Ранее посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что Вашингтон будет предоставлять Украине вооружение до тех пор, пока не будет подписано мирное соглашение.