Экс-замглавы ФСИН Максименко арестован на 2 месяца

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца бывшего заместителя директора ФСИН России Валерия Максименко, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями, передает ТАСС.

Суд решил отправить Максименко под стражу до 25 января 2021 года.

Ранее сообщалось, что Максименко не признает свою вину.

Накануне стало известно, что правоохранители задержали бывшего замдиректора ФСИН России Валерия Максименко по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве объектов ведомства. Как считают следователи, в 2018 году он заключил госконтракты на несколько миллиардов рублей с компанией, которая должна была построить и отремонтировать здания ведомства. Необходимых ресурсов у строителей не было, поэтому все сделки обернулись ущербом в 189 млн руб. Теперь Максименко задержан и дает показания, в отношении него возбуждено уголовное дело.

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