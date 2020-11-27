Задержанный экс-замглавы ФСИН Максименко не признает вину

Задержанный бывший заместитель директора ФСИН Валерий Максименко не признает свою вину, его обвиняют в злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ответственного секретаря столичного ОНК Алексея Мельникова.

«Максименко находится в ИВС на Петровке, вину не признает. Он нам сказал, что ему все равно, в какое СИЗО его отправят, если суд решит арестовать», — рассказал правозащитник.

По его словам, Максименко доставили в изолятор около 22.00 в четверг, 26 ноября. Как отметил Мельников, он выглядел подавленным, вечером в тот день у него увеличилось давление, и в ИВС ему выдали необходимые лекарства.

Правозащитник также отметил, что в камерах в ИВС нет холодильников, телевизоров и кипятильников, всего этого подозреваемый лишен.

Ранее стало известно, что правоохранители задержали бывшего замдиректора ФСИН России Валерия Максименко по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве объектов ведомства. Его подозревают в злоупотреблении полномочиями — как считают следователи, в 2018 году он заключил госконтракты на несколько миллиардов рублей с компанией, которая должна была построить и отремонтировать здания ведомства. Необходимых ресурсов у строителей не было, поэтому все сделки обернулись ущербом в 189 млн рублей. Теперь Максименко задержан и дает показания, в отношении него возбуждено уголовное дело.

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