Армия обороны Израиля ликвидировала главу штаба разведки «Хезболлы»

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила ликвидацию в Бейруте главы штаба разведки движения «Хезболла». Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства еврейского государства.

«В результате точного удара в Бейруте ночью в воскресенье был ликвидирован террорист Хусейн Маклед, который занимал должность главы разведывательного штаба «Хезболлы», — говорится в публикации.

До этого представитель Армии обороны Израиля Надав Шошани заявил, что еврейское государство в настоящий момент не ведет подготовку к наземному вторжению в Ливан на фоне сведений о возможном присоединении шиитского движения «Хезболла» к военным действиям в регионе.

По словам представителя ЦАХАЛ, военное присутствие Израиля в пяти приграничных зонах на территории Ливана осталось таким же, каким оно было в момент вступления в силу режима прекращения огня.

В ночь на 2 марта Армия обороны Израиля подтвердила нанесение ударов по объектам «Хезболлы» по всему Ливану. Военные заявили, что удары последовали в ответ на ракетный обстрел территории северного Израиля силами шиитского движения.

Ранее Иран пообещал США и Израилю «удар такой силы, с какой они не сталкивались».