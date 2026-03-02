Размер шрифта
В российском региона накрыли подпольную оружейную мастерскую

Mash: в Бородино накрыли подпольную оружейную мастерскую
В Красноярском крае накрыли подпольную мастерскую, где незаконно делали оружие. Об этом со ссылкой на ФСБ сообщает Telegram-канал Kras Mash.

Инцидент произошел в городе Бородино. Двое местных жителей в возрасте 42 и 33 лет переделывали охолощенное оружие в боевое. При обыске у них обнаружили и изъяли 12 единиц оружия, боеприпасы, порох, инструменты, а также телефоны и деньги.

Сообщается, что злоумышленники намеревались продать три автомата Калашникова за 600 тысяч рублей. Мужчин задержали, они признали свою вину. Возбуждено уголовное дело.

До этого в 37 регионах России обнаружили подпольных оружейников. Операции прошли с декабря 2025-го года по январь 2026-го. У подозреваемых изъяли 11 автоматов, 40 пистолетов и револьверов, 73 винтовки, карабины и ружья, пять гранатометов, 36 гранат, более 19,6 кг взрывчатых веществ, включая тротил и порох, а также свыше 15 тыс. патронов различных калибров.

Ранее в России накрыли крупную сеть подпольных типографий, где печатали фальшивые документы.

 
