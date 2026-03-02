Крупнейший в мире поставщик СПГ прекратил производство

Катарская энергетическая компания QatarEnergy прекращает производство сжиженного природного газа (СПГ) на принадлежащих ей объектах в связи с атаками БПЛА на ее предприятия. Об этом рассказывает РИА Новости со ссылкой на соответствующее заявление.

«В связи с военными атаками на производственные объекты QatarEnergy в промышленном городе Рас-Лаффан и промышленном городе Месаид в государстве Катар компания прекратила производство сжиженного природного газа (СПГ) и сопутствующих продуктов», — говорится в сообщении.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Президент Дональд Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по исламской республике «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Иране были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Тегеран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским военным базам на Ближнем Востоке.

«Газета.Ru» ведет хронику событий.

Ранее в порту Бахрейна был атакован танкер под флагом США.