Собянин: половина москвичей выработала иммунитет к COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что половина москвичей выработала популяционный иммунитет к коронавирусу, что позволяет говорить о том, что они более-менее защищены инфекции. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Проведенные исследования в Москве дают результат, что у нас около 50% населения уже имеют иммунный ответ к коронавирусу, это т-клеточный иммунитет, антитела и так далее. Большое достаточно исследование, проведенное в Москве, говорит о том, что теоретически процентов пятьдесят населения Москвы уже более-менее защищены от коронавируса», — сказал Собянин.

При этом он указал, что нет никаких гарантий того, что в дальнейшем не произойдет повторного заражения, и отметил, что важнейшей составляющей борьбы с инфекцией остается вакцинация населения.

Ранее Собянин заявил, что у властей отсутствуют планы по закрытию столицы или отдельных секторов экономики из-за пандемии коронавируса.

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