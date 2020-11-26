В ряде регионов РФ зафиксирован дефицит коек для пациентов с коронавирусом

В ряде российских регионов не хватает коек для пациентов с коронавирсом, а также перепрофилированных коек, в том числе аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление заместителя главы Росздравнадзора Ирины Серегиной на XI Всероссийском конгрессе пациентов.

По ее словам, система сумела приспособиться к пандемии, и в основной массе субъектов проведена серьезная работа, которая позволила открыть койки.

«Тем не менее, <...> в ряде субъектов мы констатируем дефицит коечного фонда. Он есть, этот дефицит, констатируем и видим, что несвоевременно в ряде субъектов открываются койки для пациентов с COVID-19», — сказала Серегина.

Это касается и перепрофилированных коек, в частности аппаратами ИВЛ.

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