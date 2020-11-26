Собянин: ситуация с распространением коронавируса в Москве остается напряженной

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Москве остается напряженной. Об этом написал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

«За неделю с 16 по 22 ноября 2020 года количество выявленных случаев ковидной пневмонии увеличилось на 2%, число госпитализаций – на 3%», — уточнил глава города.

Ранее сообщалось, что накануне в Москве скончались еще 73 пациента с коронавирусом SARS-CoV-2. Общее число летальных исходов достигло 8 612.

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