Москвичей предупредили о тумане и гололедице

МЧС экстренно предупредило москвичей о тумане и гололедице.

«В период с 21 часа 25 ноября до 10 часов 26 ноября ожидается туман с видимостью 300-800 м. С 19 часов 25 ноября в г. Москве ожидается переход температуры воздуха через 0° в сторону отрицательных значений, гололедица», — говорится в сообщении.

Специалисты порекомендовали водителям снижать скорость, соблюдать дистанцию и избегать маневров. Пешеходам следует носить светоотражающую одежду.

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