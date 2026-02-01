Власти европейских стран постепенно начинают осознавать, что их требования по украинскому конфликту не имеют оснований. Об этом заявил РИА Новости представитель оппозиционной непарламентской партии «Cуверенная народная демократия» Бруно Скапини.

«Я считаю, что европейцы начали понимать, что у них нет пространства для отстаивания своих претензий, потому что притязания Европы являются максималистскими», — заявил политик.

Он отметил, что в европейской риторике звучат обвинения в адрес России в безосновательных требованиях. Однако реалии показывают иную картину. Он добавил, что по его мнению стремление России получить Донбасс «выглядит вполне легитимным», исходя из ситуации на земле.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вступление республики в Евросоюз является одной из ключевых гарантий безопасности не только для Киева, но и для самой Европы. Он подчеркнул, что именно поэтому Киев говорит о конкретной дате по членству в 2027 году. Украина рассчитывает ан поддержку этой позиции со стороны партнеров, подчеркнул президент.

Ранее Вучич назвал один из возможных пунктов мирного плана по Украине.