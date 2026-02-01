Размер шрифта
Военный эксперт назвал самые результативные участки фронта у ВС России на этой неделе

Марочко: Запорожская область и окраины ДНР стали самыми результативными у ВС РФ
Евгений Биятов/РИА Новости

Северо-запад Донецкой народной республики (ДНР) и запорожский участок фронта стали самыми результативными у Вооруженных сил (ВС) России на текущей неделе. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Но это не означает, что на других участках мы сидели без дела: освобождены населенные пункты и в Харьковской области, и в Сумской области. И это тоже результат работы наших ребят. Но, исходя из приоритетов, могу назвать, два таких серьезных направления — это ДНР и Запорожская область», — сказал эксперт.

30 января в Минобороны РФ рассказали, что подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны Вооруженных сил Украины и в течение суток взяли под контроль Терноватое в Запорожской области.

В этот же день министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих, участвовавших в боях за населенный пункт Терноватое. Он обратил внимание, что гвардейцы выполняют боевые задачи на самых сложных участках фронта. В том числе они уверенно продвигаются на Времевском направлении, подчеркнул министр.

Ранее в Генеральном штабе ВС РФ заявили о приближении войск к Запорожью.
 
