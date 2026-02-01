Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Политика

Во Франции оценили шутку Захаровой о «прозревшем» Макроне

Политик Филиппо поддержал слова Захаровой о нелепости Макрона
Denis Balibouse/Reuters

Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо поддержал в социальной сети X шутку официального представителя МИД России Марии Захаровой о солнцезащитных очках президента Франции Эммануэля Макрона.

«В своих гротескных солнцезащитных очках Макрон стал посмешищем всего мира!» — написал политик.

22 января Захарова заявила, что Макрон «прозрел» благодаря своим очкам. Дипломат добавила, что, по ее мнению, западные правила сводятся к «праву сильного» и являются проявлением «неоимпериализма».

15 января Макрон появился на публике с красным и воспаленным правым глазом. Президент Франции попросил прощения за «неприглядный вид» глаза и заверил, что с ним не произошло «ничего серьезного». В сети вскоре пошутили, что Макрон снова поссорился с супругой и стал жертвой домашнего насилия.

20 января Макрон выступил на Международном экономическом форуме в Давосе в солнцезащитных очках. По всей видимости, французский лидер не успел решить к этому времени свои проблемы с глазом.

Ранее Филиппо назвал Макрона кретином из-за выступления в солнцезащитных очках.
 
Теперь вы знаете
«Как можно здесь жить?» Риэлтор раскрыла 9 худших локаций для покупки квартиры
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!