Во Франции оценили шутку Захаровой о «прозревшем» Макроне

Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо поддержал в социальной сети X шутку официального представителя МИД России Марии Захаровой о солнцезащитных очках президента Франции Эммануэля Макрона.

«В своих гротескных солнцезащитных очках Макрон стал посмешищем всего мира!» — написал политик.

22 января Захарова заявила, что Макрон «прозрел» благодаря своим очкам. Дипломат добавила, что, по ее мнению, западные правила сводятся к «праву сильного» и являются проявлением «неоимпериализма».

15 января Макрон появился на публике с красным и воспаленным правым глазом. Президент Франции попросил прощения за «неприглядный вид» глаза и заверил, что с ним не произошло «ничего серьезного». В сети вскоре пошутили, что Макрон снова поссорился с супругой и стал жертвой домашнего насилия.

20 января Макрон выступил на Международном экономическом форуме в Давосе в солнцезащитных очках. По всей видимости, французский лидер не успел решить к этому времени свои проблемы с глазом.

Ранее Филиппо назвал Макрона кретином из-за выступления в солнцезащитных очках.