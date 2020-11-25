ФСБ предотвратила теракты в Московском регионе
Оперативники ликвидировали ячейку террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России), которая планировала теракты в Московском регионе. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
По данным ведомства, участники организации «намеревались совершить диверсионно-террористические акты в Московском регионе»
Один из членов ячейки был установлен и задержан во Владимирской области, он является гражданином одной из стран Центральной Азии.
На местах пребывания радикальных исламистов было обнаружено и изъято самодельное взрывное устройство, документы и иные предметы.
Возбуждено уголовное дело о преступлении террористической направленности.
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