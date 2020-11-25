ФСБ предотвратила теракты в Московском регионе

Оперативники ликвидировали ячейку террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России), которая планировала теракты в Московском регионе. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным ведомства, участники организации «намеревались совершить диверсионно-террористические акты в Московском регионе»

Один из членов ячейки был установлен и задержан во Владимирской области, он является гражданином одной из стран Центральной Азии.

На местах пребывания радикальных исламистов было обнаружено и изъято самодельное взрывное устройство, документы и иные предметы.

Возбуждено уголовное дело о преступлении террористической направленности.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Планировал теракт: ФСБ задержала боевика в Подмосковье

— ФСБ и МВД поймали в Красноярске студентов-исламистов

— В Казани разгромили ячейку террористов